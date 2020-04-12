В Совфеде сообщили, что снизить штрафы по потребкредиту могут на следующей неделе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Поправки в закон "О потребительском кредите" (ФЗ-353), ограничивающие штрафы и пени 20% от размера потребкредита, могут принять уже на следующей неделе, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

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"Очередные ужесточения в 353-й закон Госдума и Совет Федерации примут буквально на следующей неделе. Они будут касаться ограничения штрафов и пени 20% от тела долга, также снятия требований о наличии неснижаемого остатка на счете гражданина", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Также, по его словам, поправки введут дополнительные ограничения на практику навязывания сопутствующих услуг, ужесточат расчет полной стоимости кредита, запретят заключение договора страхования на весь срок кредита, если срок кредита превышает год.

Правительство РФ 9 апреля предложило изменить законодательство, чтобы размер неустойки граждан за невозврат кредитов не превышал 20% от долга. На заседании кабинета министров в четверг премьер-министр Михаил Мишустин предложил "уточнить ряд положений закона о потребительском кредите (займе)". По его словам, "главная цель поправок - усилить защиту интересов граждан и параллельно укрепить доверие между заемщиками и кредиторами".