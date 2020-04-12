Крым перенаправит около 1 млрд рублей с инвестпрограмм на соцподдержку на фоне COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма сократили региональные инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей, чтобы перенаправить средства на социальную поддержку населения в период пандемии нового коронавируса, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения COVID-19 на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Согласно указу главы Крыма о введении режима повышенной готовности, в республике из-за коронавируса до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости.

"Мы частично порезали региональную адресную инвестиционную программу, сняли часть объектов, около миллиарда рублей. Готовы будем на меры поддержки снять больше средств в рамках республиканского бюджета. [В тех отраслях], где некритичная ситуация, не связана с объектами жизнеобеспечения, можно сдвинуть [бюджетное финансирование] в сторону и сейчас людей поддержать наличными деньгами. Ситуация достаточно тяжелая, у многих заначки закончились, главный вопрос поддержать всех тех, кто находится в самом тяжелом положении", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что это первый этап введения мер соцподдержки, региональные власти будут готовы начать его уже на следующей неделе. "Мы проанализировали все меры поддержки по всем субъектам без исключения... Все, что может быть применено на территории Республики Крым, соответствующее нашим условиям, будет применяться", - добавил Аксенов.

Зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская уточнила, что в Крыму в частности будет введена единовременная выплата по 2 тыс. рублей для пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума. В апреле на эти цели направят 178,6 млн рублей, выплату автоматически получат более 89 тыс. жителей региона.

Также Романовская предложила выплачивать по 5 тыс. рублей родителям детей, родившихся с 1 по 31 апреля 2017 года до достижения им трехлетнего возраста. "Данная категория детей выпала из президентских выплат - это первый по счету ребенок, рожденный в 2017 году. Права на материнский капитал в 2020 году у них нет, оно возникнет только если в семье родится второй ребенок и фактически первый ребенок не будет получать президентскую выплату в течение трех месяцев", - пояснила Романовская, уточнив, что в регионе 6,6 тыс. таких детей, на эту выплату предполагается направить 99 млн рублей.

О коронавирусе

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 973 человек, под наблюдением на дому - 2 780, в стационарах - 46. В регионе 31 подтвержденный случай заражения коронавирусом, выписаны из больниц 12 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.