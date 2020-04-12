Мосбиржа проведет годовое общее собрание акционеров онлайн

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мосбиржа в 2020 году проведет годовое общее собрание акционеров (ГОСА) онлайн 28 апреля, как и было запланировано. Даты других корпоративных мероприятий также не изменились, сообщил председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин на онлайн-сессии Петербургского международного юридического форума.

"Московская биржа решила провести все корпоративные мероприятия этого года так, как это делалось в прошлые годы. То есть собрание провести в конце апреля, как оно всегда было, естественно, в заочной форме. Постараемся сделать максимально удобно для миноритарных акционеров. Я надеюсь, что председатель правления биржи представит свой отчет онлайн, то есть любой акционер сможет на сайте его послушать", - сказал он.

Вьюгин отметил, что исходя из анализа голосований прошлых лет, независимые директора всегда получают полную поддержку от инвесторов. "Как правило голоса распределяются достаточно рационально. Надеюсь, что в этом году, если так же все будет сделано, то независимых директоров в составе биржи будет достаточно, а может даже и больше, чем было в прошлом году, мы на это рассчитываем", - добавил он.

Банк России рекомендовал финансовым организациям провести годовые собрания акционеров, на которых будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов за 2019 год, в конце августа - сентябре 2020 года.