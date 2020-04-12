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Пандемия коронавируса нового типа

Во всех провинциях Таиланда запретили продажу алкоголя

Ограничение начнут снимать поэтапно, начиная с 15 апреля

БАНГКОК, 12 апреля. /ТАСС/. Продажа алкоголя временно запрещена на территории всего Таиланда в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщили в центре по борьбе с коронавирусом в королевстве.

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На сегодняшний день все 77 провинций Таиланда запретили продажу алкогольных напитков, а также распорядились закрыть все торгующие ими магазины. Меры были приняты в связи с тем, что королевство отменило празднование нового года - Сонгкрана. Власти уверены, что люди все равно будут собираться по домам и выпивать, чтобы отпраздновать событие, а это приведет к дальнейшему росту числа заболевших коронавирусом

Планируется, что 15 апреля ограничение будет снято в провинциях Районг, Ранонг, Краби и Бунгкан, 16 апреля - в Сакон Накхон, Яла, Пичит, Лопбури, Аюттхая, Чианграй и Мае Хонг Сон, 17 апреля - в Амнат Чароен, Уттрадит, Каласин, Ясотхон, Сураттхани и Кхон Каен, 18 апреля - в Пхетчабун и Накхонратчасима, 19 апреля - в Нан, Чачоенгсао, Накхоннайок, Патумтхани, Трат, Ратчабури, Сонгхла и Сатун. 20 апреля запрет на продажу алкоголя будет снят в Самутсакхон, Кампхаенг Пхет, Чиангмай, Нонг Буалумпху, Пхрае, Чаяпхум, Самутпракан, Ангтхонг, Лампанг, Сукхотай, Утайтхани, Нонтабури, Так, Пхаяо, Наратхиват, Нонг Кхай, Накхонсаван, Сингбури, Махасаракхам и Бангкоке. 22 апреля - в Паттани.

В остальных провинциях ограничение будет действовать до 30 апреля.

Первой провинцией, где было введено подобное ограничение, стала Сакон Накхон (с 31 марта по 16 апреля). 9 апреля было объявлено о введении в Бангкоке с 10 по 20 апреля запрета на продажу алкоголя. После объявления жители столицы страны массово отправились в магазины закупать алкогольную продукцию. На тот момент в находящихся вокруг Бангкока нескольких провинциях, которые по сути являются частью столицы Таиланда, это ограничение не действовало, однако ситуация изменилась за несколько дней.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 38, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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