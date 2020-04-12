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Ситуация с ценами на бензин в России
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Минэнерго не исключает сохранения цен на топливо в 2020 году на текущем уровне

Глава ведомства Александр Новак уверен, что в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Цены на автомобильное топливо в этом году могут сохраниться на текущем уровне. Такого развития ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов не исключил министр энергетики РФ Александр Новак.

"За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год. На дизельное топливо примерно на том же уровне - ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", - сказал министр в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Его суть в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству налог на сверхприбыль. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
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