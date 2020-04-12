Аналитики ожидают снижения выручки сетей общественного питания до 60%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Аналитики прогнозируют снижение выручки сетей общественного питания до 40-60% из-за перехода на режим доставки, следует из доклада международной консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику", который есть в распоряжении ТАСС.

"Из-за перехода на режим доставки сети общественного питания могут потерять до 40-60% выручки", - говорится в докладе.

Кроме того, аналитики ожидают перебои в цепочках поставки, что "приведет к исчезновению импортируемых продуктов и товаров до 3-4 квартала 2020 года". При этом импортозамещение компенсирует упущенную выручку только на две трети, указывается в докладе.

Также аналитики ожидают в случае дальнейшего распространения вируса снижение трафика в продуктовых сетях на 5-10%. По их данным, это будет компенсировано сервисами доставки и онлайн-покупками не более чем наполовину.

Кроме того, в аптечных сетях будет краткосрочный рост выручки в 1,5-2 раза из-за повышенного спроса на противовирусные препараты, маски и перчатки. При этом в средне- и долгосрочной перспективе в пессимистичном сценарии предполагается падение спроса на 5-15% на нежизненно необходимые товары.

По данным McKinsey, при долгосрочном развитии кризиса падение сегмента по продаже одежды составит более 20%, а ретейл люксового сегмента пострадает уже в краткосрочной перспективе.

Маркетинг и персонал

Аналитики также ожидают роста издержек на маркетинг и дополнительные вложения в развитие онлайн-сервисов. "Долгосрочно текущий кризис навсегда поменяет картину российского потребителя из-за большого распространения онлайн-покупок во всех регионах, которые будут затронуты вирусом", - добавляют в компании.

Кроме того, аналитики допускают сокращение персонала магазинов и сетей общественного питания на 10-20% в результате пандемии.