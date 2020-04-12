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ОАЭ в рамках новой сделки ОПЕК+ снизит добычу с уровня 4,1 млн баррелей в сутки

Эффективное снижение добычи в ОАЭ составит более 1,6 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Текущий уровень добычи ОАЭ составляет 4,1 млн баррелей в сутки, сообщил в своем Twitter министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи.

"Как надежный поставщик и в соответствии с новым соглашением ОПЕК+ ОАЭ будет снижать свою добычу от текущего уровня добычи в 4,1 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Согласно калькуляции соглашения, квота ОАЭ по снижению добычи составляет 0,72 млн баррелей в сутки от уровня 3,168 млн б/с. Таким образом, эффективное снижение добычи в ОАЭ составит более 1,6 млн баррелей в сутки.

Теги
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