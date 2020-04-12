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Новак: сроки восстановления спроса на нефть зависят от темпа восстановления экономик мира

Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены, отметил министр энергетики РФ

​​​​​​МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я не хотел бы быть прогнозистом по ценам. Я могу в целом сказать, что то соглашение, которое сегодня было подписано, позитивным образом повлияет на рынок, на балансировку, в том числе и на цены", - сказал Новак, отвечая на вопрос, до каких уровней ожидается рост цены на нефть в ближайшие месяцы.

Сроки восстановления спроса на нефть будет зависеть от скорости восстановления экономик мира после пандемии, добавил он.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей. 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичМексикаРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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