Источник: глобальное сокращение нефтедобычи с мая может достичь 20 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Общее сокращение добычи странами ОПЕК+ и другими крупными нефтеэкспортерами может достичь 20 млн баррелей в сутки с мая 2020 года, сообщил ТАСС источник по итогам онлайн-конференции министров ОПЕК+ в воскресенье.

"Общая калькуляция с мая точно превысит 15 млн баррелей в сутки и будет в районе 20 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Собеседник агентства также добавил, что эту цифру планируется отразить в финальном коммюнике, которое сейчас находится на согласовании и может быть опубликовано в ближайшие часы.

Страны ОПЕК+ по итогам экстренного онлайн-заседания в воскресенье смогли финализировать соглашение о сокращении добычи, которое обсуждалось еще 9 апреля. Тогда заключению окончательных договоренностей препятствовала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), а соглашалась только на 300 тыс. б/с. После долгих консультаций, в том числе на уровне глав государств, консенсус был достигнут всеми 23 странами. В результате страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн б/с в мае-июне.