FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Страны G20 готовы последовать призыву Международного валютного фонда (МВФ) и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса нового типа. Как сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times, соглашение, которое рассчитано на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов Большой двадцатки 15 апреля.

Знакомый с ходом переговоров источник издания заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около $40 млрд, из них $18 млрд по межгосударственным займам.

"Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще надо согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено", - сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.

Ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинской Америки и ЮВА, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.