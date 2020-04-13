{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

По данным издания, соглашение может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов "двадцатки" 15 апреля

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Страны G20 готовы последовать призыву Международного валютного фонда (МВФ) и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса нового типа. Как сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times, соглашение, которое рассчитано на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов Большой двадцатки 15 апреля.

Знакомый с ходом переговоров источник издания заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около $40 млрд, из них $18 млрд по межгосударственным займам.

"Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще надо согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено", - сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.

Ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинской Америки и ЮВА, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с
С 2021 года речь будет идти о снижении до 5,8 млн б/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС