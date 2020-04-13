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В Японии цена на золото достигла рекордного уровня с 1980 года на фоне пандемии

Речь идет о более $60 за грамм золота

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Цена на золото в условиях пандемии COVID-19 вышла в Японии на самый высокий уровень за последние 40 лет. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продает в понедельник грамм золота за 6513 иен (более $60), сообщило информационное агентство Kyodo. Это на 32 иены больше, чем было на торгах в пятницу.

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Цена на золото поднялась до самой высокой отметки с января 1980 года, когда она резко подскочила в связи с ожиданиями глобального кризиса на фоне исламской революции в Иране и ввода советских войск в Афганистан.

Спрос на золото, отмечает агентство, обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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