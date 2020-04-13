Reuters: Freeport-McMoRan из-за коронавируса приостановила работы на медном руднике

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Американская горнодобывающая корпорация Freeport-McMoRan приостановила на неопределенный срок работы на медном руднике в штате Нью-Мексико из-за заражения ее сотрудников новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Три сотрудника компании были инфицированы ранее в текущем месяце. Позже имели место новые случаи заражения. Их общее число не уточняется. Компания не поясняет, когда будут возобновлены работы. Руководство Freeport-McMoRan проведет консультации с представителями местных властей по этому вопросу.

В пресс-службе компании пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить указанную информацию.

Freeport-McMoRan была основана в 1912 году. Ее головной офис находится в городе Финикс (штат Аризона). Компания входит в число крупнейших в мире производителей молибдена и меди. Ей принадлежат и другие месторождения, в том числе в американских штатах Аризона, Нью-Мексико и Колорадо.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 557 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек.