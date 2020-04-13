Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка. Помимо обновленного интерфейса, в веб-версии "Сбербанк Онлайн" появился поиск и каталог с предложениями банка и партнеров. Также сайт стал адаптирован для слабовидящих клиентов, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как отмечается в сообщении, важная информация и полезные сервисы стали доступнее. Добавилось меню с основными продуктами и быстрым доступом ко всем картам, счетам и другим продуктам. Также на главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

Одним из основных обновлений сайта является адаптация интернет-банка для незрячих и слабовидящих. Основными функциями стало возможно пользоваться при помощи скринридеров.

По словам директора дивизиона "Цифровая платформа" блока "Розничный бизнес" Сбербанка Алексея Круглова, большинство клиентов кредитной организации предпочитают мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", однако веб-версией продолжают пользоваться миллионы людей. Обновление поможет клиентам быстрее решать свои финансовые задачи особенно в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, считает Круглов. Он добавил, что команда Сбербанка продолжит работу по улучшению сервиса.

По данным банка, веб-версией активно пользуются почти 10 млн клиентов. Среди самых популярных операций - оплата услуг по реквизитам, просмотр истории операций и информации по существующим банковским продуктам.