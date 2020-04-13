Топ-менеджмент "Лукойла" может направить свои дивиденды на проекты компании в России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Акционеры из числа руководства крупнейшей российской частой нефтяной компании "Лукойл" обсуждают возможность инвестирования своих дивидендов в проекты компании на территории России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь компании Виталий Матушкин.

"Акционеры из числа руководителей компании действительно обсуждают возможность использования полученных средств для инвестиций в проекты на территории России", - сказал он.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сообщал, что акционеры "Лукойла" из менеджмента компании могут направить свои дивиденды за 2019 год на инвестиционную деятельность компании.

Матушкин напомнил, что ранее "Лукойл" уже озвучил планы по сокращению инвестиционной программы 2020 года - в первую очередь, инвестиций в зарубежные проекты. "Новые ограничения ОПЕК+ в силу своего масштаба и продолжительности неизбежно приведут к сокращению инвестиций и в российском сегменте добычи со стороны всех российских компаний. Что касается дивидендов за 2019 год, то решение по их размеру будет принимать годовое общее собрание акционеров летом этого года по рекомендации совета директоров", - отметил он.

Президент компании Вагит Алекперов говорил, что "Лукойл" может выплатить 542 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2019 год. За второе полугодие будет выплачено 350 рублей на акцию, при этом за первое полугодие отчисления акционерам уже составили 192 рубля на ценную бумагу.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (порядка 10%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

Сделка ОПЕК+

Матушкин также заявил, что "Лукойл" полностью поддерживает достижение Россией договоренностей в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн б/с в течение мая-июня.

"Лукойл" полностью поддерживает заключение этого соглашения, мы последовательно выступали за продление сделки ОПЕК+. Мы благодарны руководству страны и министру энергетики Александру Новаку за масштабные дипломатические усилия для того, чтобы соглашение нефтедобывающих государств стало реальностью", - сказал он. Матушкин также добавил, что у компании "есть понимание того, каким образом сокращать производство, но на данном этапе говорить об этом публично преждевременно".

Матушкин также отметил, что мнение первого вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, который сравнил заключение новой сделки с Брестским миром, является частным. "Обращу внимание, что это личная позиция Леонида Федуна как эксперта", - пояснил он.