Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с предпринимателями 26 марта.

"Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции. Срок - 15 мая 2020 г.", - говорится в поручении.

Согласно документу, к тому же сроку кабмин должен также "реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".