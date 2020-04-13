ВТБ в апреле предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ за первые 10 дней апреля уже предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. своих клиентов. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава банка Андрей Костин.

Кредитные каникулы на время пандемии коронавируса. Кто может их получить?

В ходе рабочей встречи Костин проинформировал президента о работе с клиентами банка, пострадавшими от коронавируса, а также с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30% и более. Так, с 31 марта банк начал предоставлять кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам - ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.

Всего ВТБ получил заявки на кредитные каникулы от малых и микропредприятий на 226 млрд рублей, уже одобрил заявки на 160 млрд рублей. По словам Костина, с 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.

Президент обратил особое внимание главы банка на необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, усиления работы колл-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур.