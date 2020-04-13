ВТБ в апреле предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ за первые 10 дней апреля уже предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. своих клиентов. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава банка Андрей Костин.
В ходе рабочей встречи Костин проинформировал президента о работе с клиентами банка, пострадавшими от коронавируса, а также с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30% и более. Так, с 31 марта банк начал предоставлять кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам - ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.
Всего ВТБ получил заявки на кредитные каникулы от малых и микропредприятий на 226 млрд рублей, уже одобрил заявки на 160 млрд рублей. По словам Костина, с 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.
Президент обратил особое внимание главы банка на необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, усиления работы колл-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур.