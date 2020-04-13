{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максимов сменил Сторчака на посту управляющего Черноморским банком торговли и развития

Ранее сообщалось, что он сменил Сергея Сторчака на посту замминистра финансов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от исполнения обязанностей управляющего Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) от РФ, говорится в распоряжении правительства РФ. Новым управляющим назначен заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов.

Максимов занимал пост замглавы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Ранее сообщалось, что Максимов сменил Сторчака на посту замминистра финансов РФ.

Черноморский банк торговли и развития был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 году. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран - Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира организации расположена в греческих Салониках.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молния
Внешний долг России на 1 апреля снизился с начала года на 8,3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС