Максимов сменил Сторчака на посту управляющего Черноморским банком торговли и развития

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от исполнения обязанностей управляющего Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) от РФ, говорится в распоряжении правительства РФ. Новым управляющим назначен заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов.

Максимов занимал пост замглавы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Ранее сообщалось, что Максимов сменил Сторчака на посту замминистра финансов РФ.

Черноморский банк торговли и развития был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 году. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран - Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира организации расположена в греческих Салониках.