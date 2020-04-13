Эксперты: спрос на имбирь может помочь аграриям Юга РФ начать его производство

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Спрос, выросший в России на имбирь из-за пандемии коронавируса, может сыграть на руку сельхозпроизводителям юга страны, где могут наладить его производство, сообщили ТАСС опрошенные эксперты отрасли и участники рынка.

Пандемия коронавируса вызвала резкое увеличение спроса на лимоны и имбирь в России, объем продаж имбиря вырос на 136%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что ведомство получает жалобы на рост цен на имбирь и лимоны в стране, Генеральная прокуратура России поручила ФАС проверить обоснованность этого роста.

"В других странах имбирь растет, потому что там традиционно его много потребляют, то есть там люди его любят и едят. Промышленно [в России имбирь] не производится, я думаю, что, скорее всего, из-за того, что спроса на него особенного нет, за исключением этого года. Ажиотажный спрос может сыграть на руку российским производителям. Осенью этого года это [начало производства имбиря в стране] может произойти, объемы прогнозировать не могу ", - сообщил ТАСС директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Поставщик свежего имбиря в РФ - Китай. Ранее из-за пандемии в стране экспорт продукции был временно приостановлен, сейчас поставки возобновлены. По данным Россельхознадзора РФ, в 2019 году доля КНР в поставках имбиря в Россию составляла 80%. Как отмечают эксперты Россельхознадзора, у двух других крупных поставщиков имбиря - Бразилии и Перу - текущий период является межсезоньем.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой овощеводства Кубанского аграрного университета Руслан Гиш рассказал ТАСС, что имбирь относится к таким видам культур, которые оказывают положительный эффект на организм при его регулярном употреблении. При этом, по его словам, "экстренно проблему повышения иммунитета имбирь, как равно и другие растения с биологически активными веществами, не решают, они просто усиливают обмен веществ ".

Он также добавил, что на Юге России выращивать имбирь придется в теплицах из-за резких перепадов температур в зимний и весенний периоды. По мнению эксперта, стимулом для аграриев наладить собственное производство имбиря может послужить формирование у россиян культуры его регулярного употребления. "Культура питания должна расти, очередь и до имбиря [дойдет]. Я не сомневаюсь, что сформируется культура и его употребления в России. Поэтому начать выращивать имбирь - почему бы и нет: есть новые современные технологии, новые подходы, при которых его себестоимость удастся снизить", - уточнил Гиш.

Кубанские лимоны

Главным поставщиком также пользующихся повышенным спросом у россиян лимонов является Турция, которая ранее наложила ограничения на их вывоз до конца лета. По данным Минсельхоза РФ, на период ограничений данную продукцию планируют замещать поставками из других стран, в том числе из Аргентины, Египта, Бразилии, стран Южной Африки.

При этом лимоны выращивают и в России, в Краснодарском крае, однако аграрии не развивают эту отрасль до промышленных масштабов из-за переизбытка импортной продукции. В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ТАСС уточнили, что речь идет не о промышленных масштабах производства, поэтому статистический учет объемов выращенной продукции не ведется.

"Фермеры и предприниматели сейчас быстро сориентируются и начнут развивать это направление, у нас для этого есть и меры государственной поддержки, касающиеся закладки многолетних насаждений. Если увеличится спрос, то и фермеры, и личные подворья увеличат объемы производства", - рассказал ТАСС председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев.

Он пояснил, что в Краснодарском крае климатические условия позволяют выращивать лимоны в тепличных условиях в любом районе региона, а в открытом грунте - в Сочи, так как город и его окрестности расположены в субтропической зоне. "Возможность увеличить объемы производства в этой отрасли есть, но для этого необходима поддержка по обеспечению рынков сбыта, которые заполнены импортной продукцией", - пояснил Амаяк Кочконян, который много лет руководит крестьянско-фермерским хозяйством (КФХ) в Сочи, выращивающим около одной тонны лимонов в год.

Руководитель другого КФХ в Отрадненском районе Краснодарского края Абубакар Курбанов, где тоже выращивают лимоны, но уже в тепличных условиях, рассказал ТАСС, что продукция пользуется большой популярностью в муниципалитете и в близлежащих районах именно потому, что она местная. "Мы производим в основном для местного потребления, обеспечиваем потребности покупателей местных магазинов и соседних муниципалитетов: Армавир, Лабинск, но на агропромышленную ярмарку тоже поставляем порядка двух тонн. Сейчас у нас около 100 плодоносящих деревьев, и у нас уже есть программа по расширению производства, скорее всего ее реализация начнется в следующем году", - сказал Курбанов.