Рада разблокировала процесс подписания и окончательного утверждения закона о рынке земли

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада отклонила все постановления об отмене закона, который открывает рынок сельхозземель на Украине, разблокировав подписание документа спикером парламента, президентом и окончательное его утверждение. Ни одно из 13 постановлений, подданных в Раду, не набрало необходимое количество голосов депутатов.

Согласно регламенту, председатель Рады не имел право подписывать и направлять на подпись главе государства закон о рынке земли без рассмотрения депутатами постановлений о его отмене.

Рада 31 марта приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года, на чем настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь Приватбанка Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит. Президент Владимир Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на $10 млрд финансовой помощи. Оппозиция в Раде, ссылаясь на многочисленные нарушения регламента при голосовании, заявила о намерении обжаловать закон в Конституционном суде.

Критика Запада

Не последовало и одобрение закона со стороны западных партнеров Украины, обещавших стране кредиты. Всемирный банк потребовал его пересмотреть, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и допустив к покупке земли юридических лиц.

Критика Всемирного банка, как отметил в комментарии корреспонденту ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник, ставит под сомнение получение Украиной кредита в размере $10 млрд, на который рассчитывает президент. Западные кредиторы, уточнил он, "планировали поиграть на украинском земельном рынке через создание украинских юридических лиц, через корпоративные права и кредитование этих юридических лиц, поэтому их не устроило отсутствие юридических лиц в числе субъектов покупки". Эксперт отметил, что ситуация вокруг рынка земли на Украине четко продемонстрировала, что "Западу был не нужен рынок, западу был нужен доступ к украинским землям, возможность ее покупать для больших иностранных компаний, финансовых спекулянтов, чем и объясняется сегодняшняя резкая критика принятого закона".

Суть закона

Принятый закон предусматривает отсрочку запуска рынка до 1 июля 2021 года. Сначала начнутся продажи только паев, которые принадлежат частным собственникам. То есть в первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и ряда политиков в принятом документе также исключена норма о допуске иностранцев к рынку и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га.