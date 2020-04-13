Число кибератак на клиентов онлайн-магазинов выросло в два раза

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали в первом квартале 2020 года двукратный рост числа фишинговых атак на клиентов онлайн-магазинов. Об этом говорится в сообщении компании "Лаборатория Касперского".

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обратили внимание на то, что в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросло количество фишинговых атак на тех, кто пользуется ресурсами для онлайн-шопинга. Доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы интернет-магазинов по миру выросла в два раза - с 9% до 18%", - сообщили в компании.

Кроме этого, из-за пандемии стали появляться и мошеннические ресурсы, предлагающие пользователям фейковые тесты на определение коронавируса и лекарства от него, маски по завышенным ценам и так далее. Только с начала года компания нашла более 4,6 тыс. подозрительных ресурсов, использующих тему коронавируса в своих целях.

"Люди сейчас куда больше времени проводят дома, и это привело к росту спроса на различные онлайн-сервисы, особенно для шопинга и развлечения. И, конечно, злоумышленники не могли остаться в стороне. Они активно создают фишинговые сайты, копирующие известные площадки для онлайн-покупок, чтобы получить доступ к данным пользователей или их деньгам. Поэтому мы рекомендуем внимательно проверять сайт, прежде чем воспользоваться его услугами", - комментирует ситуацию старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

В компании советуют клиентам выбирать для покупок только надежные магазины и не переходить по незнакомым ссылкам; завести отдельную карту для онлайн-покупок, которую следует пополнять только перед оплатой товара, и вручную вводить адрес сайта в браузере, а не переходить по присланной ссылке.