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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 9 млрд рублей направят на поддержку операторов по вывозу мусора в регионах

В Минприроды отметили, что это связано с ростом количества отходов из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ направит 8,977 млрд рублей на поддержку региональных операторов, занимающихся вывозом мусора, в связи с ростом количества отходов из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Сообщает пресс-служба Минприроды России.

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Ранее пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко сообщила, что объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в России с момента введения режима самоизоляции увеличился на 20%. В связи с этим правительство решило принять антикризисную меру для региональных операторов, занимающихся вывозом отходов.

"Документ разработан Минприроды России для поддержки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в период ограничительных мер для недопущения новой коронавирусной инфекции. <...> Всего на эту меру поддержки планируется направить 8,977 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно правилам, федеральный центр предоставляет субсидию субъектам РФ, а они в свою очередь - действующим на территории региона региональным операторам. Средства в адрес региональных операторов будут предоставляться субъектами РФ в течение трех месяцев в размере 20% от расчетной необходимой валовой выручки региональных операторов. При этом необходимо, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, составляла не менее 90%.

Коронавирус и борьба с ним

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, уже введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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