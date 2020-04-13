Производители заявили, что появление органических производств в России откладывается

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Переход российских производителей к производству органической продукции откладывается в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении Национального органического союза.

Закон о производстве органической продукции вступил в силу с января 2020 года, после чего в России началось создание системы сертификации такой продукции, появился ее графический знак, а также реестр производителей органики. Реестр, размещенный на сайте Минсельхоза РФ, заработал в марте 2020 года. По данным органического союза, сейчас в реестр включены 23 компании.

"Но в период объявления в России ситуации самоизоляции в связи с эпидемией компании перестали попадать в реестр. Прогнозируемые сроки заполнения реестра не выполняются. Планировалось, что к маю в стране появится еще больше производителей органики, и что улучшится ситуация для тех компаний, кто уже прошел сертификацию. Но надежды не оправдались", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора союза Олега Мироненко.

По его словам, ожидалось, что в апреле в реестр Минсельхоза будет входить больше 30 компаний, а к 1 мая их количество увеличится до 50. Кроме того, по мнению Мироненко, необходимо объяснить рынку, как будет работать система по сертификации органической продукции в рамках сложившихся форсмажорных обстоятельств.

"Властям, сетям, потребителям надо понять, что будет происходить в ближайшее время, сможем ли мы соблюсти сроки, которые ставили перед собой", - считает глава союза.

В свою очередь, генеральный директор российского сертификатора органической продукции "Органик эксперт" Татьяна Волкова отметила, что процедура сертификации включает в себя проверку и оценку органического производства с выездом к заявителю.

"Без проведения данного этапа выдача сертификата невозможна. И если у европейских органов по сертификации есть возможность перенести сроки инспекционного контроля для действующих сертификатов либо без выезда эксперта продлить срок действия сертификата (у кого срок действия заканчивается), то мы без выезда не можем завершить процедуру сертификации", - приводятся в сообщении ее слова.

Волкова отметила, что сейчас в процессе первичной сертификации у "Органик эксперт" находится 9 предприятий.

"До установления ограничительных мер мы успели провести выездной этап на двух предприятиях, сейчас они ждут выдачи сертификатов. А вот остальные выезды, к сожалению, мы вынуждены перенести на более поздний срок. Теперь и мы, и производители находимся в "режиме ожидания" отмены ограничений, связанных с эпидемией коронавируса", - сказала она.

Закон об органике

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).