Кабмин распорядился создать организацию для развития международных транспортных коридоров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство распорядилось создать автономную некоммерческую организацию "Дирекция международных транспортных коридоров". Структура должна обеспечить развитие и повышение эффективности международных транспортных коридоров в России. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить автономную некоммерческую организацию "Дирекция международных транспортных коридоров". Установить, что полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет Минтранс России", - говорится в документе.

При этом распоряжении уточняется, что Минтранс должен утвердить устав организации, назначить руководство, а также осуществлять надзор за ее деятельностью.

"Осуществить в установленном порядке в месячный срок мероприятия, направленные на государственную регистрацию автономной некоммерческой организации", - уточняется в документе.