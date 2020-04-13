Госдума рассмотрит законопроект о праве регионов приостановить взимание курортного сбора

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий право субъекта РФ, на территории которого взимается курортный сбор, приостановить его взимание на территории отдельных или всех муниципальных образований. Об этом сообщил в понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"[Инициатива] будет касаться проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Вы знаете, что был принят закон, где регионы могли вводить курортный сбор. Сейчас мы предоставляем право регионам его приостанавливать, то есть, учитывая сложное положение, исходя из того, что в разных регионах разные условия, разная ситуация, чтобы региональные органы власти могли такие решения принимать", - сказал Володин.

Законопроект внесли в Госдуму в понедельник глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев. Согласно закону "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", у субъектов РФ есть право ввести и отменить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

"В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда субъект РФ даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. При этом законом субъекта РФ устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.