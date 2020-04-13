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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву сделает промежуточную посадку в Петербурге

Перелет состоится 14 апреля по маршруту Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Нью-Йорка (США) сделает промежуточную посадку в Санкт-Петербурге, следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

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"Рейс № SU103 изменил путь следования. Перелет состоится 14 апреля по маршруту Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва. Вылет 14 апреля 2020 года в 19:20 (местное время)", - говорится в сообщении.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыc. граждан, в том числе из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву (рейс из Мадрида также сделает промежуточную посадку в Санкт-Петербурге).

Теги
СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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