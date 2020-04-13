Исполнительный директор Walmart eCommerce возглавит eBay

ТАСС, 13 апреля. Совет директоров интернет-компании eBay назначил Джейми Яннона генеральным директором. Об этом в понедельник на своем сайте сообщил онлайн-ретейлер.

"Совет считает, что Джейми - идеальный гендиректор, под руководством которого eBay вступит в новую стадию роста и процветания", - заявил председатель органа Томас Тирни. Он также поблагодарил Скотта Шенкела, который последние несколько месяцев был временно исполняющим обязанности главы компании. Он останется на этой должности до 27 апреля, когда Яннон присоединится к eBay.

В последнее время Яннон был исполнительным директором Walmart eCommerce - подразделения американской Walmart, специализирующегося на электронной коммерции. С 2001 по 2009 год он уже работал в eBay, в том числе на должности вице-президента. "Для меня честь вернуться в eBay в качестве нового генерального директора", - прокомментировал назначение будущий лидер компании, добавив, что одной из его целей в новой должности станет поддержка малого бизнеса.

В сентябре 2019 года генеральный директор и президент eBay Девин Вениг ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Скотт Шенкел.

Компания eBay была основана в 1995 году в Сан-Хосе, Калифорния и является одной из крупнейших в мире торговых площадок. В 2019 году валовый объем продаж, осуществленных через eBay, достиг $90 млрд.