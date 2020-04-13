Глава Адыгеи потребовал усилить информработу для бизнеса по мерам поддержки при пандемии

МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал усилить в регионе информационную работу с бизнесом по мерам поддержки в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

"Нужно усилить работу по информированию предпринимателей и всех жителей республики о мерах федеральной и региональной поддержки", - сказал Кумпилов на заседании республиканского оперативного штаба. По его словам, каждая мера поддержки должна быть доходчиво объяснена, чтобы представители бизнеса знали, когда, где и при каких условиях они могут ею воспользоваться.

В свою очередь премьер-министр регионального правительства Александр Наролин пояснил, что в настоящее время в Адыгее продолжается работа по изучению ситуации в каждой из отраслей экономики, в сферах деятельности, особо пострадавших в период пандемии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики, в регионе также был определен перечень предприятий, которые смогут в ближайшее время восстановить свою деятельность. Однако открыться они смогут только после выполнения всех требований Роспотребнадзора. По словам Кумпилова, в настоящее время эпидемиологическая ситуация остается напряженной, потому адекватно обстановке должны быть приняты и решения по действию ограничительных мер. При этом, как отметили в пресс-службе, он поручил уделить особое внимание выполнению всех социальных обязательств, без промедлений оказать помощь малоимущим семьям с детьми, которым положены единовременные выплаты.

"Для оказания адресной помощи нуждающимся поставлена задача усилить волонтерское движение в муниципалитетах при координации добровольчества республиканским министерством образования и науки", - отметили в пресс-службе.