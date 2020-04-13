В ОНФ надеются, что кабмин быстро подготовит меры поддержки НКО после поручений Путина

"Рассчитываем, что правительство оперативно подготовит список мер и учтет те пожелания НКО, о которых говорили и ОНФ, и Общественная палата, и различные ассоциации. Тем более что часть этих мер не требуют финансовых затрат и будут работать и в посткоронавирусную эпоху", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя исполкома Народного фронта Дмитрия Поликанова.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассчитывают, что правительство оперативно разработает программу поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций после публикации в понедельник поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с предпринимателями 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"В начале карантина была введена отсрочка налога на шесть месяцев. Потом, когда стало понятно, что карантин затягивается на неопределенный срок, для многих предпринимателей стало ясно, что спрос через шесть месяцев не восстановится, и получится, что весь долг по налогам будет висеть над ними как дамоклов меч. На встрече я предложил ввести рассрочку, президент такое поручение дал. Надеюсь, что правительство найдет приемлемую формулу, удобную бизнесу и правительству, чтобы эту меру реализовать", - сказал Семин.

Он также обратил внимание на поручение президента рассмотреть возможность проведения в первом полугодии госзакупок, запланированных на второе полугодие. "Я ожидаю, что эта мера, если ее правильно сделать, поддержит также определенное количество предприятий малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти закупки отходили малому и среднему бизнесу как наиболее пострадавшему от коронавируса", - подчеркнул он.

Семин заявил о и необходимости поддержки НКО, которые заняты борьбой с коронавирусом. "Они сейчас как никогда эффективны, дополняют усилия государства и проникают в те сфере, где государство не всегда успевает. Для них меры поддержки критически важны. Я бы в первую очередь ожидал снижения страховых взносов для зарплат - это очень важно. Надеюсь, что правительство предложит полноценную программу поддержки НКО в рамках поручений президента", - добавил общественник.

Опубликованный на сайте Кремля перечень предписывает правительству проработать вопрос о поэтапной уплате малыми, средними и микропредприятиями, пострадавшими от пандемии коронавируса, налогов, по которым ранее была введена отсрочка платежей. Кроме этого кабмин должен также "реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Пандемия

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.