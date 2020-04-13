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Путин поручил проработать стимулы для привлечения налогоплательщиков в наукограды

Эту проблему на встрече в Череповце поднимал глава наукограда Черноголовка Олег Егоров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос стимулирования привлечения в наукограды новых налогоплательщиков. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля.

"Представить предложения по стимулированию привлечения в наукограды Российской Федерации новых налогоплательщиков", - говорится в перечне поручений.

Эту проблему на встрече в Череповце поднимал глава наукограда Черноголовка Олег Егоров. Путин согласился, что этим нужно заниматься, однако принимать такие решения стоит аккуратно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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