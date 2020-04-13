Кабмин утвердил индексацию зарплат для гражданских летчиков и шахтеров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы за 2019 год в размере 1,075 для летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с частью первой статьи 2 федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" <...> утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2019 год в размере 1,075", - говорится в документе.

Указанные статьи определяют размер доплаты к пенсии, который определяется с учетом среднемесячной заработной платы. В частности, постановление касается работников организаций угольной промышленности, которые были заняты полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт в течение не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Также упомянутый федеральный закон определяет условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при выслуге не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья летной работы - не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.