Shell не будет участвовать в СП с "Газпром нефтью" по "Меретояханефтегазу"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Концерн Shell уведомил "Газпром нефть", что не будет завершать сделку по созданию совместного с российской компанией предприятия (СП) на базе "Меретояханефтегаза" из-за негативного воздействия внешних факторов. Об этом сообщает "Газпром нефть".

При этом в российской компании подчеркнули, что самостоятельно продолжат разработку активов, входящих в СП, согласно утвержденному ранее плану.

"Газпром нефть" продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия (Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО), самостоятельно в соответствии с ранее утвержденным планом работ. Так, до конца 2020 года планируются ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что решение Shell выйти из сделки по "Меретояханефтегазу" не повлияет на планы концерна продолжать развитие бизнеса в России, в том числе сотрудничества с "Газпром нефтью".

О сделке

Соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе было заключено в июне 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50-процентной доли в уставном капитале "Меретояханефтегаза" и по созданию на его базе совместного предприятия.

Как сообщал журналистам в январе председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, Shell надеется получить согласование сделки со стороны российских властей в I квартале 2020 года и закрыть ее в первой половине года.

В начале февраля в ФАС сообщили, что сделка по созданию совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell готова к рассмотрению на правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

"Меретояханефтегаз" владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр "Меретояханефтегаза", составляют около 1,1 млрд тонн нефти.