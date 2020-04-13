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Пандемия коронавируса нового типа

Власти шести штатов США разработают план подготовки к восстановлению экономики

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что такие решения "следует принимать, основываясь на научных данных, а не на политических соображениях"

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Губернаторы шести штатов на Атлантическом побережье США сформируют консультативный орган для подготовки планов восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в городе Олбани (столица штата Нью-Йорк) губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Трансляцию пресс-конференции, в которой участвовали также губернаторы штатов Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр и Пенсильвания, вела телекомпания CNN.

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"Каждый из губернаторов назначит эксперта в области здравоохранения и эксперта в области экономики, и они разработают для нас рекомендации по поводу того, как действовать в этих обстоятельствах", - заявил Куомо. "Мы должны начать рассматривать вопрос о том, как восстановить экономическую активность, но делать это с умом, - продолжал губернатор Нью-Йорка. - Нужно действовать совместно с другими штатами. Такой задачи ранее ни перед кем не стояло".

По словам Куомо, решения о восстановлении экономической деятельности после пандемии "следует принимать, основываясь на научных данных, а не на политических соображениях". "Ситуация в каждом из штатов различная, и планы должны составляться с учетом конкретных обстоятельств и фактов", - добавил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 568 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 23 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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