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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ростовской области: пандемия не помешает подготовке электросетей региона к зиме

В пресс-службе губернатора отметили, что работы на электросетях ведутся в соответствии с графиком, при этом весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Эпидобстановка в Ростовской области не повлияет на сроки завершения работ по ремонту и подготовке электросетей Ростовской области к осенне-зимнему периоду. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора, ссылаясь на слова министра промышленности и энергетики региона Игоря Сорокина.

"Сложившаяся эпидемиологическая обстановка не должна помешать завершить все необходимые работы в срок. Для региона важно обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей в период максимальных нагрузок", - привели в пресс-службе слова Сорокина.

По данным пресс-службы, в 2020 году ПАО "Россети Юг" направит более 800 млн рублей на ремонтно-подготовительные работы на электросетях в ряде районов Ростовской области. "Работы позволят улучшить энергоснабжение потребителей региона и подготовить энергокомплекс к очередному осенне-зимнему периоду", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на выделенные компанией средства планируется не только произвести ремонт существующих коммуникаций, но и возвести новые ЛЭП. "Станет надежнее электроснабжение потребителей Белокалитвенского района, где на нескольких улицах хутора Семимаячного построят 2,2 км воздушных линий электропередачи и установят трансформаторную подстанцию <...> В хуторе Старая Станица Каменского района появится новый участок воздушных линий и подстанция <...> Такие же работы пройдут <...> на хуторе Ушаковка Тарасовского района", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что, несмотря на действующие в области эпидограничения, работы ведутся в соответствии с графиком, весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты.

По данным регионального Минздрава, в Ростовской области зарегистрировано 78 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека. 

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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