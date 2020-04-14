Госдума рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в связи с пандемией

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении ряд законопроектов, направленных на оказание поддержки гражданам и бизнесу, оказавшимся в сложном положении в связи с ухудшением экономической ситуации. Это налоговые льготы для предприятий, их гарантийная поддержка, а также отмена банковских комиссий по оплате за услуги ЖКХ для граждан и расширение круга получателей детских пособий.

Депутаты рассмотрят правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые дадут возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Как подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это будет возможность для ряда предприятий взять кредит под зарплату, а через госгарантии обеспечить этот кредит. Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. Сейчас госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям - экспортерам промышленной продукции. Законопроектом предлагается предоставить это право экспортерам любой продукции, работ и услуг.

Госдума рассмотрит также законопроект о налоговых послаблениях для предприятий при закупке средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики коронавируса. Эти затраты не будут облагаться налогом, а будут относиться к затратам предприятия. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом), будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и (или) реализацией товаров, работ (услуг). "Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект, дающий право регионам приостанавливать взимание курортного сбора. Документ был внесен главой бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым. Законопроектом предлагается дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. При этом законом субъекта РФ устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в четырех регионах РФ - Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Отмена комиссий за оплату ЖКУ

Кроме того Госдума планирует рассмотреть в первом чтении внесенный 20 февраля законопроект о запрете банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. Как указывал ранее Неверов, сегодня комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж, наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

В Госдуме такую практику посчитали несправедливой. Законопроектом изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, он дополняется положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается". Необходимые поправки вносятся и в ряд других законов, в частности, о банках и банковской деятельности.

Нижняя палата парламента также обсудит законопроект, расширяющий круг получателей выплат для семей с детьми. Документ позволит при начислении адресной поддержки семьям, где есть неработающий человек, учитывать только его доходы за этот год без доходов за предыдущий. Как отметил в понедельник Вячеслав Володин, такая мера будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки и поможет семьям, попавшим в трудную ситуацию в связи с пандемией коронавируса.