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Счетная палата: сроки отставания в строительстве дороги Владивосток - Находка сокращаются

При этом техническая готовность участков трассы все еще на 15% ниже плановой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ отметила сокращение за 2019 год отставания по срокам, допущенного при строительстве трассы Артем - Находка - порт Восточный, в 2,4 раза. Но техническая готовность участков трассы все еще на 15% ниже плановой, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте СП во вторник.

Трасса Артем - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 км - был сдан в 2016 году. Строительство магистрали от Владивостока разделено на три этапа, сейчас идет реализация второго - строительство участка автодороги от 18 км до 40 км. По окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток - Находка - порт Восточный составит 146 км, на трассе построят более 120 искусственных сооружений - мостов, путепроводов, тоннелей.

"В 2019 году генподрядчик ООО "Трансстроймеханизация" увеличил число рабочих и количество техники на объектах строительства. В результате по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отставание сократилось в 2,4 раза", - сообщает ведомство со слов аудитора Валерия Богомолова. По данным СП РФ, за 11 месяцев 2019 года техническая готовность объекта увеличилась на 19% и составила 55,4%. Согласно соглашению о предоставлении субсидии техническая готовность участков дороги на конец 2019 года должна составить 70%. "То есть отставание составляет около 15%", - подчеркивается в сообщении ведомства.

В частности, проведенная в 2019 году проверка СП РФ показала, что по отдельным объектам строительства, включая мосты и путепроводы, отставание от графика достигает 17 месяцев, а минимальная техническая готовность - 3%. Так, к 1 декабря 2019 года нужно было завершить работы по строительству девяти мостов и трех путепроводов, переустроить четыре линии ЛЭП. Однако работы на этих объектах приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

По словам Валерия Богомолова, завершить корректировку проектно-сметной документации нужно было в мае 2019 года. Однако положительное заключение государственной экспертизы до сих пор не получено. "Согласно планируемым корректировкам срок строительства увеличивается на один год - до конца 2021 года, а сметная стоимость - на 5,9 млрд рублей", - подчеркивают в СП РФ. Также не завершено изъятие всех земель для строительства автомобильной дороги. Кроме того, не выбран исполнитель работ по проектированию и строительству третьего участка.

Как отмечается в сообщении СП РФ, заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко с такими выводами согласен. "Наиболее сложная работа по земле. Мы погрязли в судебных процедурах, но все-таки ждем окончательного выхода проектно-сметной документации. И в соответствии с этим документом в течение года все судебные процессы по земельным вопросам планируем завершить", - передали его слова в ведомстве.

Теги
РоссияПриморский край
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