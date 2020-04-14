"Известия": таксопарки Москвы предлагают мэру снизить комиссию агрегаторов такси до 5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столичные таксопарки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением в качестве меры поддержки снизить комиссию агрегаторов, которая находится в диапазоне 10-23% до 5%, а также досрочно выплатить субсидии по лизингу. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, представители таксомоторных компаний также просят обязать Московскую Торгово-промышленную палату (МТПП) выдать таксопаркам сертификаты форс-мажора. Однако в настоящее время МТПП массово отказывает в выдаче таких сертификатов.

"Таксопарки обращаются за подтверждением обстоятельств непреодолимой силы в виде отсутствия денег на погашение лизинговых платежей из-за вынужденного простоя транспорта и снижения выручки", - сообщили "Известиям" в МТПП.

Как уточняет газета, большинство таксомоторных компаний могу обанкротиться из-за падения спроса на услуги такси на 80-90% за последние две недели в связи с введением режима повышенной готовности в Москве.