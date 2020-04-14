"Известия": таксопарки Москвы предлагают мэру снизить комиссию агрегаторов такси до 5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столичные таксопарки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением в качестве меры поддержки снизить комиссию агрегаторов, которая находится в диапазоне 10-23% до 5%, а также досрочно выплатить субсидии по лизингу. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
По данным издания, представители таксомоторных компаний также просят обязать Московскую Торгово-промышленную палату (МТПП) выдать таксопаркам сертификаты форс-мажора. Однако в настоящее время МТПП массово отказывает в выдаче таких сертификатов.
"Таксопарки обращаются за подтверждением обстоятельств непреодолимой силы в виде отсутствия денег на погашение лизинговых платежей из-за вынужденного простоя транспорта и снижения выручки", - сообщили "Известиям" в МТПП.
Как уточняет газета, большинство таксомоторных компаний могу обанкротиться из-за падения спроса на услуги такси на 80-90% за последние две недели в связи с введением режима повышенной готовности в Москве.
"Сокращение пассажиропотока уже привело к невозможности выполнять договорные обязательства, прежде всего в части своевременной уплаты лизинговых платежей", - приводит издание текст обращения.
Кроме того, в документе подчеркивается, что без поддержки большинство компаний, предоставляющих услуги такси обанкротятся, парк автомобилей будет изъят лизинговыми компаниями, водители останутся без работы.
О ситуации
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.
В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.