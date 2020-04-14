Губернатор Магаданской области сообщил о нехватке в регионе 11 млрд руб. на ЖКХ и медицину

ТАСС, 14 апреля. Бюджет Магаданской области нуждается в дополнительных 11 млрд рублей в основном из-за долгов в сферах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и здравоохранения. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор региона Сергей Носов.

"Мы подготовили план мероприятий и отправили его в Москву... Мы отправили туда цифры - порядка 11 млрд рублей. Но я хочу сказать, что это не потери от создавшейся ситуации из-за коронавируса. В этих цифрах основными статьями являются долги в ЖКХ... а также недостающие деньги на финансирование здравоохранения", - сообщил глава региона.

Бюджет региона на этот год был сформирован как бездефицитный. Однако в министерстве финансов Магаданской области ТАСС уточнили, что недостающая сумма образовалась за счет того, что в 2020 году областной бюджет сформирован со скрытым дефицитом в объеме более 6 млрд рублей. В нем утверждены социально значимые расходы, не обеспеченные реальными доходными источниками. Это касается расходов, связанных с ростом фонда оплаты труда бюджетникам, дополнительными мерами соцподдержки, финансированием учреждений здравоохранения и ОМС, предоставлением субсидий на покрытие выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, поставщикам коммунальных услуг, возникших вследствие государственного тарифного регулирования. Кроме того, просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила почти 4,5 млрд рублей.

Несмотря на недостающие средства в бюджете, регион готов оказывать финансовую помощь предпринимателям, пострадавшим из-за сложной эпидемиологической ситуации. Область готова компенсировать малому и среднему бизнесу первые два месяца их банковских кредитов. В бюджете Колымы на эти цели заложено 250 млн рублей.

Ранее Сергей Носов сообщал журналистам о том, что введенные в стране из-за коронавируса налоговые льготы для малого и среднего бизнеса приведут к потерям в бюджете Колымы на сумму в 40 млн 360 тыс. рублей. По мнению главы области, эта цифра не является страшной по сравнению с общими долгами региона. Потери от налоговых льгот местные власти планируют компенсировать за счет роста доходов от деятельности горнодобывающей отрасли Колымы.