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"Ъ": железнодорожный мегапроект "Сибирский меридиан" оценивается в 4,9 трлн рублей

Транспортный коридор свяжет порты Тихого и Индийского океанов и точки на Севморпути

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство международного транспортного коридора Арктика-Сибирь-Азия "Сибирский меридиан", который свяжет порты Тихого и Индийского океанов и точки на Севморпути, будет стоить, по предварительным расчетам, 4,93 трлн рублей с учетом НДС. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

Как уточняет издание, расчеты подготавливаются к рассмотрению комитетом. В Минтрансе "Коммерсанту" сообщили, что вопрос вынесения его на рассмотрение "пока в проработке".

Проект включает в себя как уже намеченные стройки, например, Северный широтный ход, так и новые тысячекилометровые линии в Сибири и Арктике.

Согласно данным газеты, "Сибирский меридиан" подразумевает создание к 2035 году грузового железнодорожного сообщения между Китаем и арктическими морскими портами на Севморпути, минуя Транссиб, и охватывает крупные участки Сибири и Арктики. В частности, речь идет о строительстве двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард-Надым-Уренгой-Сургут-Тюмень-Екатеринбург-Пермь-Ярославль-Обская-Салехард.

О развитии маршрута говорил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в 2019 году. Проект позволит разгрузить Транссиб, обеспечить транспортными мощностями первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона, развить Арктический транспортный узел, а также освободить пути для пассажирского движения.

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