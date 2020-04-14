"Ъ": цены на автомобили в РФ выросли за I квартал на 2-5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость автомобилей в России за январь - март 2020 года выросла в среднем на 2-5%, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные дилерского центра "Авилон".

По информации издания, цены на модели марки Hyundai возросли в среднем на 2%, Volvo - на 2-3%, Audi - на 2,5%, Mercedes Benz - на 3,5%. Концерн Volkswagen повысил цены на 30-100 тыс. рублей в марте, тогда же модельный ряд автопроизводителей Citroen, Nissan и Peugeot подорожал на 1,1 - 15,8%. Opel поднял цены на две модели, Renault - на семь, а BMW - на 20.

Как отмечается в публикации, в январе - марте такие автопроизводители, как Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Maserati, не обновляли цены на машины, однако в апреле Rolls-Royce повысил цены на 7% на некоторые модели из-за роста курса фунта стерлингов по отношению к рублю.

Lada также обновила цены на свой модельный ряд. Так, автомобили Largus, Vesta седан и XRay подорожали на 7 тыс. руб., Vesta SW и SW Cross - на 9 тыс. руб., Granta - на 5-6 тыс. руб., Niva - на 6 тыс. руб.

Автопроизводители объясняют увеличение цен колебаниями курса рубля, повышением ставки утилизационного сбора и инфляцией.