МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ внес в правительство дополнительные предложения по порядку проведения госзакупок в связи с пандемией коронавируса, согласно которым минимальный размер обеспечения контракта в госзакупках может снизиться до 0,5%. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Предложения направлены на совершенствование обеспечения исполнения контракта и предусматривают: снижение минимального размера обеспечения контракта (с 5% до 0,5%), который может требовать заказчик от участников закупок. Теперь возможно установить размер в диапазоне от 0,5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, исключается необходимость обязательного обеспечения участниками гарантийных обязательств, если они уже установлены в описании объекта закупки, и одновременно вводится право заказчика установить при необходимости требование обеспечения таких гарантийных обязательств.

Помимо этого, устанавливается исключение, допускающее превышение размера аванса над размером обеспечения исполнения контракта при условии казначейского сопровождения расчетов по контракту. При этом размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса, отмечают в Минфине.

По материалам Минфина, указанные предложения предусматривают возможность в 2020 году осуществлять закупки в рамках 223-ФЗ в нерабочие дни, вводимые для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В Минфине подчеркивают, что предложения снизят нагрузку на участников закупок по 44-ФЗ при предоставлении обеспечения исполнения контрактов.