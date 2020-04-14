Новак 22 апреля обсудит с депутатами Госдумы ситуацию на топливном рынке

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы проведут видеоконференцию с министром энергетики РФ Александром Новаком 22 апреля. Об этом ТАСС сообщили в аппарате фракции "Справедливая Россия".

"Онлайн-встреча Новака с представителями всех фракций Госдумы назначена на 22 апреля в 12:00", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эту дату анонсировал лидер справороссов Сергей Миронов на заседании фракции. "График утвержден. Об этой дате Сергей Михайлович рассказал депутатам в рамках объявления про все остальные встречи", - уточнили в аппарате фракции.

7 апреля в ходе встречи с депутатами от "Справедливой России" о проведении видеоконференции с министром сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Парламентарии обсудят с главой Минэнерго возможное снижение цен на горюче-смазочные материалы в условиях пандемии, а также ситуацию на нефтяном рынке, ранее отмечал Миронов.