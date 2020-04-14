Госдума приняла закон об эксперименте по ведению работодателями электронных документов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с трудовыми отношениями.

Согласно инициативе, работодатели и работники будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Перечень электронных документов будет определяться самими работодателями и вестись за их счет. Для этого они смогут использовать либо собственную информационную систему, либо электронный сервис информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек, для которых уже установлен специальный правовой режим.

Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. Законопроектом также закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

Поправками ко второму чтению был изменен период проведения эксперимента. Если в первоначальной редакции предусматривался срок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, то в новой - по 31 марта 2021 года включительно. Также поправками уточняется, что дату старта эксперимента в своей организации работодатель определяет самостоятельно и не позднее чем за один месяц до его начала уведомляет каждого работника в письменной форме. Помимо этого, устанавливается, что участниками эксперимента не могут являться дистанционные работники и сотрудники, временно направляемые работодателями к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда персонала.

"Целью законопроекта является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ", - говорится в пояснительной записке к инициативе. В ней отмечается, что участие в эксперименте бюджетных организаций "будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования".

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином 12 декабря и принят в первом чтении 4 февраля. В начале декабря нижняя палата приняла закон о введении с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек. Работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.