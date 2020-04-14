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Дума приняла закон, расширяющий перечень компаний - экспортеров СПГ

Сейчас экспортировать СПГ имеют право ряд проектов "Новатэка", а также государственных "Роснефти" и "Газпрома"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в закон "Об экспорте газа", согласно которому расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Документ инициирован правительством РФ.

В настоящее время экспортировать СПГ имеют право ряд проектов "Новатэка", а также государственных "Роснефти" и "Газпрома".

Согласно документу изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.

Сейчас на российском рынке "Газпром" является монополистом в экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых производителей газа, в числе которых "Роснефть" и "Новатэк", ведется уже несколько лет. Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без посредничества "Газпрома". Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых на 1 января 2013 г. предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 г. стали обладать "Новатэк", реализующий проект "Ямал СПГ", и "Роснефть".

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Россия
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