"Норникель" в 2019 году увеличил объем инвестиций в цифровые проекты в 1,5 раза

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" вложила в 2019 году в развитие цифровых проектов и проектов по автоматизации 6,73 млрд рублей. Это в 1,55 раза больше, чем в 2018 году, говорится в ежегодном отчете о развитии компании.

Отчет об устойчивом развитии группы компаний "Норникель" за 2019 год является уже 16-м публичным нефинансовым отчетом. В нем содержится информация о том, как компания выполняет шесть целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которые определены как наиболее актуальные и приоритетные.

"6,73 млрд рублей - расходы на реализацию цифровых проектов и проектов по автоматизации (+55% к 2018 году)", - говорится в документе. В отчете отмечается, что в компании реализуются 85 проектов и программ в этом направлении. В компании внедряются автоматизированные системы управленческого учета, внедряются цифровые технологии при горной добыче. "Около 80% всех наших технологических процессов уже контролируются в режиме реального времени, на любом руднике в диспетчерской можно оперативно отслеживать текущие производственные показатели", - приводятся в отчете слова первого вице-президента компании Сергея Дяченко.

Современные операционные диспетчерские центры, позволяющие в режиме онлайн контролировать работы по добыче руды, уже внедряются на пяти рудниках заполярного филиала компании в Красноярском крае - "Октябрьский", "Таймырский", "Комсомольский", "Скалистый" и "Маяк". В 2020 году аналогичный центр появится на руднике "Северный" Кольской ГМК.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.