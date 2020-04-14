{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума разрешила депутатам в регионах, занятым на неполной основе, возглавлять компании

Внести поправки предлагается в закон о противодействии коррупции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем, заключительном чтениях законопроект, который возвращает депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, право руководить коммерческими и некоммерческими предприятиями.

Авторами инициативы выступили первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и его коллега по фракции, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагаются в закон о противодействии коррупции.

Как ранее пояснил журналистам Исаев, в декабре 2019 года был принят закон, "направленный на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями", чтобы "чиновники не замещали должности в коммерческих структурах". Однако в закон, по его словам, закралась техническая ошибка - норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями депутатам региональных заксобраний, работающим на непостоянной основе, то есть не получающим зарплату.

В связи с этим законопроектом уточняется, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", следует из пояснительной записки к документу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФАС получает обращения о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в регионах
В ФАС подчеркнули, что подобные ограничения могут спровоцировать рост нелегального оборота алкогольной продукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС