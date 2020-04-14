Госдума разрешила депутатам в регионах, занятым на неполной основе, возглавлять компании

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем, заключительном чтениях законопроект, который возвращает депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, право руководить коммерческими и некоммерческими предприятиями.

Авторами инициативы выступили первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и его коллега по фракции, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагаются в закон о противодействии коррупции.

Как ранее пояснил журналистам Исаев, в декабре 2019 года был принят закон, "направленный на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями", чтобы "чиновники не замещали должности в коммерческих структурах". Однако в закон, по его словам, закралась техническая ошибка - норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями депутатам региональных заксобраний, работающим на непостоянной основе, то есть не получающим зарплату.

В связи с этим законопроектом уточняется, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", следует из пояснительной записки к документу.