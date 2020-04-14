Госдума приняла закон, разрешающий хранение ценностей Госфонда в частных музеях

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней в период их использования в частных музеях и других специализированных помещениях, не являющихся федеральной собственностью.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и предусматривает, что хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Госфонд России) в период их использования и экспонирования допускается в зданиях, не являющихся федеральной собственностью. Условием допуска к хранению является необходимость оборудования таких объектов инженерно-техническими средствами охраны и безопасности.

В настоящее время предусмотрено, что служебные и производственные здания, сооружения и помещения, используемые для хранения, приемки и обслуживания ценностей Госфонда РФ, являются федеральной собственностью.

"Для хранения и работы с ценностями Госфонда России необходимо использовать, в том числе на возмездной основе, служебные и производственные здания, сооружения и помещения, не находящиеся в федеральной собственности, но отвечающие требованиям охраны и безопасности, обеспечивающим сохранность этих ценностей", - считают в правительстве. Это обусловлено необходимостью хранить ценности Госфонда России, применяемые в качестве образцов драгоценных камней для идентификации в процессе госконтроля драгоценных камней, в специально оборудованных помещениях на специализированных таможенных постах, уточняется в пояснительной записке.