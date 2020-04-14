Псковский аэропорт не будет работать до конца апреля

ПСКОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Запрет на работу международного аэропорта Пскова продлили из-за угрозы распространения коронавируса до конца апреля, сообщила во вторник пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В начале месяца власти региона говорили о приостановке работы единственного аэропорта региона до 15 апреля.

"В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу администрация Псковской области совместно с авиакомпанией "Азимут" приняла решение приостановить полеты из международного аэропорта Псков имени княгини Ольги до конца апреля. Самолеты по маршруту Псков - Москва не будут летать по 29 апреля включительно. Авиарейс Псков - Сочи отменен до 28 апреля. В дальнейшем решение о возобновлении полетов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пассажирам необходимо обратиться в авиакомпанию по вопросам возврата билетов на отмененные рейсы. "Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже с него начали выполнять пассажирские рейсы. Сейчас является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 14 апреля в регионе зафиксировано 23 случая заражения и три летальных исхода, выздоровело шесть пациентов.