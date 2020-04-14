{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Псковский аэропорт не будет работать до конца апреля

Решение о возобновлении полетов примут исходя из эпидемиологической обстановки

ПСКОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Запрет на работу международного аэропорта Пскова продлили из-за угрозы распространения коронавируса до конца апреля, сообщила во вторник пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В начале месяца власти региона говорили о приостановке работы единственного аэропорта региона до 15 апреля.

"В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу администрация Псковской области совместно с авиакомпанией "Азимут" приняла решение приостановить полеты из международного аэропорта Псков имени княгини Ольги до конца апреля. Самолеты по маршруту Псков - Москва не будут летать по 29 апреля включительно. Авиарейс Псков - Сочи отменен до 28 апреля. В дальнейшем решение о возобновлении полетов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пассажирам необходимо обратиться в авиакомпанию по вопросам возврата билетов на отмененные рейсы. "Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже с него начали выполнять пассажирские рейсы. Сейчас является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 14 апреля в регионе зафиксировано 23 случая заражения и три  летальных исхода, выздоровело шесть пациентов. 

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом
В частности, почти 2,3 млрд рублей выделяются Минобороны, 21,8 млн - Росгвардии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС