Госдума приняла в I чтении проект о совершенствовании механизма гарантийной господдержки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки. Документ был инициирован правительством.

Законопроект дает возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Как подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это даст возможность для ряда предприятий взять кредит под зарплату, а через госгарантии обеспечить этот кредит.

Основные положения проекта закона

Для расширения гарантийной поддержки экспорта устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии. Госгарантии РФ в целях поддержки экспорта будут предоставляться не только для промышленной продукции, но и для продукции сельхозназначения.

Законопроект допускает исполнение государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам - бенефициарам по госгарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Из Бюджетного кодекса исключаются положения об отзыве и неисполнении госгарантий по кредитам (займам) в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта. При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам (займам), в случае нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного такой гарантией. Устраняется правовая неопределенность в части привлечения агентов по предоставлению и исполнению государственных (муниципальных) гарантий: привлечение агентов в этой связи становится правом, а не обязанностью гаранта.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. Сейчас госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям - экспортерам промышленной продукции. Законопроектом предлагается предоставить это право экспортерам любой продукции, работ и услуг.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, принятие законопроекта позволит банкам не создавать резервы под те средства, которое они выдают предприятиям. "Эти средства сегодня нужны предприятиям, в первую очередь, на выдачу заработной платы. Но без этого механизма государственных гарантий возможность такой кредитной поддержки серьезно ограничена. Сегодня мы снимем все эти ограничения, и банки получат возможность нарастить кредитную поддержку предприятий", - пояснил депутат

При этом Макаров обратил внимание на то, что кредитные ресурсы пойдут не только на выдачу заработной платы. "Это и поддержка текущей деятельности предприятий, которые сегодня как никогда нуждаются в оборотных средствах", - добавил он.