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Мишустин предложил включить в набсовет инновационного кластера Москвы четырех министров

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил властям Москвы включить в состав наблюдательного совета фонда столичного инновационного кластера четырех федеральных министров. Об этом говорится в распоряжении главы кабмина, опубликованном во вторник.

"Предложить правительству Москвы включить в состав наблюдательного совета фонда "Московский инновационный кластер" в качестве представителей правительства РФ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н., министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В., министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Шадаева М.И. и министра экономического развития РФ Решетникова М.Г.", - говорится в документе.

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - это специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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