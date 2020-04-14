Московская ТПП отклонила 90% обращений о признании форс-мажора

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) отклонила 90% из 1,3 тыс. обращений бизнеса по поводу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава МТПП Владимир Платонов.

Московская торгово-промышленная палата с 26 марта принимает заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности и проводит консультации на бесплатной основе.

"Это направление вызвало большую нагрузку: за неполные три недели мы получили более 1340 заявлений. Но с грустью говорим, что более 90% обращений не имеют отношения к нашей торгово-промышленной палате", - сказал Платонов. Он уточнил, что большинство предпринимателей не знают, что означает понятие форс-мажор, а другая часть обращается за признанием форс-мажора по зарубежными контрактам, выдачей заключений по которым занимается федеральная ТПП.

По данным МТПП, в соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой, к обстоятельствам непреодолимой силы "не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты".

Ограничительные меры

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился продлить нерабочие дни, введенные с 30 марта, до 30 апреля, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период ограничена или временно прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.