{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Московская ТПП отклонила 90% обращений о признании форс-мажора

Всего поступило 1,3 тыс. обращений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) отклонила 90% из 1,3 тыс. обращений бизнеса по поводу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава МТПП Владимир Платонов.

Московская торгово-промышленная палата с 26 марта принимает заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности и проводит консультации на бесплатной основе.

"Это направление вызвало большую нагрузку: за неполные три недели мы получили более 1340 заявлений. Но с грустью говорим, что более 90% обращений не имеют отношения к нашей торгово-промышленной палате", - сказал Платонов. Он уточнил, что большинство предпринимателей не знают, что означает понятие форс-мажор, а другая часть обращается за признанием форс-мажора по зарубежными контрактам, выдачей заключений по которым занимается федеральная ТПП.

По данным МТПП, в соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой, к обстоятельствам непреодолимой силы "не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты".

Ограничительные меры

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился продлить нерабочие дни, введенные с 30 марта, до 30 апреля, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. По его словам, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период ограничена или временно прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Бывший гендиректор ГК "Дикси" Сергей Беляков возглавил розницу МТС
Сергей Беляков занимал пост генерального директора "Дикси" в 2016-2019 годах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС